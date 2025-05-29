Van 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu aralıklı yağmurlu ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C civarında, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyredecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

30 Mayıs Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları 14°C civarında seyredecek. 1 Haziran Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacaktır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun plan yaparak, yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek ya da kapalı alanlarda gerçekleştirmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.