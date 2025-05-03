Van, 3 Mayıs 2025 Cumartesi hava durumu! Van'da bugün hava nasıl olacak?

Van'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla birlikte olacaktır. Gündüz sıcaklığı 13,6°C, gece sıcaklığı ise 7,0°C olması beklenmektedir. Nem oranı %64 civarındadır. Rüzgar hızı 16,2 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

4 Mayıs Pazar günü de benzer yağışların devam etmesi öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 13,9°C, gece sıcaklığı ise 6,9°C olacaktır. 5 Mayıs Pazartesi günü de benzer yağış koşulları beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 14,6°C, gece sıcaklığı 7,2°C olması öngörülmektedir.

Bu dönemde, yağışların yoğunluğu ve rüzgar hızının artması nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve trafik kazalarına yol açabilir. Su birikintilerinden uzak durulması gerekmektedir. Araçların hız limitlerine uyulması önemlidir. Yüksek nem oranı ve düşük sıcaklıklar, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların yayılma riskini artırabilir. Kalın ve su geçirmez giysilerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerinde uygun önlemler alınmalıdır.

Van'ın Mayıs ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 14°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarındadır. Yağışların yoğunluğu ve nem oranının yüksekliği, hava koşullarını soğuk ve nemli hale getirmektedir.

Van'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü başlayarak yağışların devam etmesi beklenmektedir. Hava koşullarının soğuk ve nemli olması beklenmektedir. Vatandaşların bu koşullara uygun şekilde hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.