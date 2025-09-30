HABER

Van 30 Eylül Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 23°C civarında olacak.

Hissedeceğiniz sıcaklık ise 20°C olarak tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 13°C'ye düşecek. Hissedeceğiniz sıcaklık 11°C olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah %42, gündüz %35 olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde nem oranı %53'e yükselecek ama gece %66 seviyesine ulaşacak.

Ekim ayına girdiğimizde Van'da hava koşullarında değişim olacak. Ekim ayının ilk üçte biri boyunca ortalama yüksek sıcaklık 17.8°C olacak. Ortalama düşük sıcaklık ise 7.5°C olarak gerçekleşecek. Ayın ortalarında yüksek sıcaklık 16.2°C’ye inecek. Düşük sıcaklıklar 6.2°C seviyesine düşecek. Ayın sonunda en yüksek sıcaklık 13°C olacak. En düşük sıcaklık ise 4.2°C seviyelerine gelecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava tahminlerini düzenli takip edebilirsiniz. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir mont bulundurmanız da iyi bir fikir olacaktır. Ani yağışlara karşı şemsiye veya su geçirmez ceket almak akıllıca olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Van'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.

