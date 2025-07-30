Van 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Rüzgar batıdan saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı ise %37 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 32°C'ye ulaşacak. 1 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 31°C civarında olacak.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş çarpması riskine karşı koruyucu giysiler ve şapka kullanılması önerilir. Bol su tüketimi ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması faydalıdır. Sıcak havalarda enerji tüketiminin artabileceği unutulmamalıdır. Elektrikli cihazların gereksiz yere çalıştırılmaması, enerji tasarrufu sağlanması açısından önemlidir. Bu günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması sağlık açısından gereklidir.