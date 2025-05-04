Van 4 Mayıs Pazar hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava koşulları orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 13,9°C, gece sıcaklığı ise 6,9°C civarında seyredecek. Nem oranı %65, rüzgar hızı 15,1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

5 Mayıs Pazartesi'den 8 Mayıs Perşembe'ye kadar hava koşullarının yağmurlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14,6°C ile 14,2°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 7,2°C ile 7,0°C arasında olacak. Nem oranı %63 ile %64 arasında, rüzgar hızı ise 14,4 km/saat ile 15,1 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde, yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle Van'da su baskınları ve sel riski artabilir. Özellikle dere yatakları ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalısınız.

Bölgede yaşayanların hava koşullarını düzenli olarak takip etmeleri hayati önem taşır. Olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını ve uyarıları takip ederek, gerekli önlemleri zamanında alabilirsiniz.