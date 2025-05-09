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Van 9 Mayıs Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 9 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri açıklandı. Van'da hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Van 9 Mayıs Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15°C civarında, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacak.

10 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi, 11 Mayıs Pazar günü ise aralıklı yağışlar görülmesi öngörülüyor. 12 Mayıs Pazartesi günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. 13 Mayıs Salı günü de aralıklı şiddetli yağışların görülmesi olası. 14 Mayıs Çarşamba günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar devam edecek. 15 Mayıs Perşembe günü ise aralıklı şiddetli yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle yağışların yoğun olduğu günlerde, su baskınları ve sel riski var. Yolculuk sırasında yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı. Dikkatli olunmalıdır. Eşyaların suya karşı korunması için önlemler alınmalıdır. Su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Mayıs ayında Van'da, ortalama sıcaklık 11.3°C' dir. Minimum sıcaklık 4.4°C, maksimum sıcaklık ise 16.6°C'dir. Bu ayda yağış miktarı ortalama 50 mm'dir. Nem oranı %59 civarındadır.

Van'da önümüzdeki günlerde yağışların yoğun olacağı ve hava koşullarının değişkenlik göstereceği bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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