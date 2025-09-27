HABER

Van’da 1 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan gümrüksüz kaçak eşya ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesi Tımar Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan çeşitli gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Suçta kullanılan araç trafikten men edilirken, 18 bin 534 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili şüpheli E.Ç. (51) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

27 Eylül 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
