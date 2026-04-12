Van’da 50 yerleşim yerinin yolu kapalı

Van’da öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’de trafiği olumsuz yönde etkilerken, 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray’da 1, Başkale’de 2, Erciş’te 1, Gevaş’ta 3, Gürpınar’da 41 ve Saray’da 2 olmak üzere toplam 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka dünyasında dikkat çeken olay! Erişimini engellediYapay zeka dünyasında dikkat çeken olay! Erişimini engelledi
Komşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldıKomşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldı

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

