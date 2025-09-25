HABER

Van'da canlı mühre ile avcılık yapan şahsa 33 bin lira cezai işlem uygulanacak

Van'da canlı mühre ile avcılık yapan şahsa 33 bin 283 lira cezai işlem uygulanacak.

Van'da canlı mühre ile avcılık yapan şahsa 33 bin lira cezai işlem uygulanacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak ve kafes avcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Keşiş (Turna) Gölü genel avlağında yapılan koruma-kontrol çalışmaları sırasında, 1 şahsın canlı mühre ve tuzaklama malzemesi ile yırtıcı kuş avı yaptığı tespit edildi. Tuzaklama malzemelerine ve yaban hayvanlarına el konulurken şahıs hakkında tutanak tutulurken, 18 bin 883 TL idari para cezası ile 14 bin 400 TL tazminat kararı alınacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Van
