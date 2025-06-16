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Van'da çeşitli suçlardan 86 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan arandığı tespit edilen ve 256 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 kişi tutuklandı.

Van'da çeşitli suçlardan 86 kişi tutuklandı
Begüm Özkaynak

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında 1-15 Haziran 2025 tarihleri arası Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet tüfek, 38 adet fişek, 1 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise toplam 426 şahıs yakalanmış, 256 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van
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