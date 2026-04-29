Van'da köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

ÇOCUKLAR KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI: 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır