Van'da köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

ÇOCUKLAR KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI: 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

29 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilim Merkezi'nde ‘robotik kodlama’ atölyesi açılıyorBilim Merkezi'nde ‘robotik kodlama’ atölyesi açılıyor
Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulunduErdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Anahtar Kelimeler:
Van köpek saldırı
En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

