Van’da korkunç kaza! Okul servisiyle tır çarpıştı: 14 öğrenci ve sürücü yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erciş Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen öğrenci servisiyle bir tır, bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır