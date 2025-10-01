HABER

Van'da okul servisiyle tır çarpıştı: 15 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erciş Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen öğrenci servisiyle bir tır, bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

