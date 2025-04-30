HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Gölü sahilinden 3 kamyon dolusu çöp çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü sahilinde öğrenciler, kurum amirleri ve vatandaşların da katılımı ile yapılan çevre temizliğinde 3 kamyon dolusu çöp toplandı.

Van Gölü sahilinden 3 kamyon dolusu çöp çıktı

Adilcevaz'da kaymakamlık, belediye ve ilçe mili müdürlüğü organizasyonuyla Van Gölü sahilinde çevre temizliği yapıldı. Temizliğe; Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı, kamu kurum çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sahil boyunca atılan çöpleri topladı. Yaklaşık 2 saat süren temizlik sonunda 3 kamyon dolusu çöp, çöp merkezine götürüldü.

'ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, doğanın korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade belirterek, "Van Gölü kıyısında pırıl pırıl çocuklarımızla birlikte çevremizi ve doğamızı temizlemek amacıyla kaymakamlığımız, belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğü koordinesinde güzel bir proje başlattık. Bu projeyi süreç içerisinde düzenli bir hale getirmek niyetindeyiz. Çocuklarımızla birlikte bu doğal güzelliği temizleyerek, geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir şekilde bırakmak istiyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'VAN GÖLÜ ARTIK DÜNYA MİRASINA GİRMİŞ BİR GÖLDÜR'

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise "İlçemizin 7 ayrı noktasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve hemşerilerimizin katılımlarıyla güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 bin adet çöp poşeti dağıtmıştık ve bunun 3-4 bin tanesinin dolduğunu gördük. Toplanan çöp miktarı bizi mutlu ettiği gibi bu kadar çöp olması da ayrıyeten bizi bir o kadar da üzdü. İlçemiz, Van Gölü Sahili'nin 42 kilometre sahil bandıyla en uzun sahiline sahiptir. Dolayısıyla ilçemiz bir tarih ve turizm şehridir. Yaz aylarında ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde şehrimizde beraberinde nüfus artışı olmaktadır. Bu nedenle ister istemez şehrimizde çevre ve çöp kirliliğinde artış meydana gelmektedir. Van Gölü artık dünya mirasına girmiş bir göldür. Göl, kapalı havza olduğu için dışarıyla bağlantısı yok ve dolayısıyla kirlendiği zamanda bir deniz ve okyanus gibi kendi kendini yenilemesi de çok mümkün değil. Bu nedenle Van Gölü'ne sahip çıkarak bizden sonraki nesillere düzgün ve temiz bir şekilde bırakmak hepimizin en başta asli bir görevidir" diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avcılar'da sürücülerin kavgası kameradaAvcılar'da sürücülerin kavgası kamerada
CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmediCHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Anahtar Kelimeler:
Van Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

9 yaşındaki çocuk annesini kanlar içinde buldu

9 yaşındaki çocuk annesini kanlar içinde buldu

Erdoğan da 'Bant' tartışmasına dahil oldu

Erdoğan da 'Bant' tartışmasına dahil oldu

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.