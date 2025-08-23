HABER

Van Gölü semalarında yamaç paraşütü heyecanı yaşandı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Tuşba ilçesinde start aldı.Van Valiliği, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen şampiyona, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi’nde devam edecek.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Tuşba ilçesinde start aldı.
Van Valiliği, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen şampiyona, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi’nde devam edecek. Organizasyon, hem Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması hem de yamaç paraşütü sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenleniyor.

Türkiye’nin 8 farklı ilinden gelen 43 sporcu, Van Gölü’nün büyüleyici manzarası eşliğinde Ayanis Take off alanından gökyüzüne süzülerek en isabetli inişi yapmak için kıyasıya yarıştı. Göl kıyısında kurulan parkurda sergilenen renkli ve heyecan dolu mücadeleler izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

Konuya ilişkin konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın bu yıl 4’üncüsünü düzenlediklerini belirtti. İl Müdürü Özdemir, "İlimizde profesyonel anlamda yarışmaya 43 lisanslı pilot katıldı. Bu pilotların 8’i ise kadındı. Van’da dahil 8 ilinden yarışmalara katılım oldu. 11 de kulübümüz burada yarışmaktadır. Federasyon bu alanda yapılan yarışmaları çok beğendi. Bu yüzden her yıl faaliyet programında yer veriyor. Bizler de kendilerine ev sahipliği yapıyoruz. İlimiz; sportif, kültür ve turizm anlamında ciddi bir altyapıya sahiptir. Önümüzdeki dönemlerde de bu faaliyetleri burada yapmaya hazır olacağız" dedi.

Van Gölü manzarasına karşı yarışan sporcular ise yarışmaların kendileri için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Van Gölü semalarında yamaç paraşütü heyecanı yaşandı 8

