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Van Gölü’nde yüzmek yasaklandı

Van’ın Muradiye ilçesinde yaz aylarında artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilçe sınırları içerisindeki Van Gölü kıyıları ile tüm iç sularda yüzmek yasaklandı.

Van Gölü’nde yüzmek yasaklandı

Van’ın Muradiye ilçesinde yaz aylarında artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilçe sınırları içerisindeki Van Gölü kıyıları ile tüm iç sularda yüzmek yasaklandı.

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü kıyıları ile baraj, göl, gölet, akarsu, dere ve sulama kanalları başta olmak üzere tüm iç sularda suya girmenin ve yüzmenin uygun olmadığı bildirildi. Açıklamada, ilçe genelinde yüzmeye izin verilmiş veya güvenli yüzme alanı olarak belirlenmiş herhangi bir bölgenin bulunmadığı vurgulanarak, vatandaşların can güvenliği açısından suya girmemeleri ve görevli personelin uyarılarına hassasiyetle uymaları istendi. Kaymakamlık, alınan yasak kararlarına aykırı hareket eden kişiler hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında verilen emirlere uymamaları nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, ayrıca yasaklanan alanlarda suya girilmesi sonucu meydana gelebilecek boğulma, yaralanma ve benzeri olumsuzluklardan doğacak hukuki ve fiili sorumluluğun ilgili kişilere ait olacağı hatırlatıldı. Muradiye Kaymakamlığı, özellikle yaz mevsiminde yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçebilmek için vatandaşların alınan tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirterek, kurallara riayet edilmesi çağrısında bulundu.

Van Gölü’nde yüzmek yasaklandı 1

Van Gölü’nde yüzmek yasaklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü
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