Van Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Van'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 12 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına inecek. Hava bu saatlerde bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 14 kilometre olacak. Nem oranı gün boyunca %50 ile %73 arasında değişecek.

2 Mayıs Cumartesi günü, Van'da hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında gerçekleşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. 3 Mayıs Pazar günü hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları bu gün 10 derece civarında olacak. Gece ise hava 5 dereceye düşecek. 4 Mayıs Pazartesi günü, hava yine parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında gerçekleşecek. Gece sıcaklık yine 5 derece olacak.

Bu dönemde Van'da hava sıcaklıkları gündüzleri 8-16 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 4-12 derece aralığında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız da iyi bir seçenek. 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız önemli. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun bir üst giysi veya rüzgarlık tercih edebilirsiniz.

