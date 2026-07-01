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Van Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 1 Temmuz 2026'da hava durumu açık ve güneşli. Gün içindeki sıcaklıklar 24-26 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 dereceye düşüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık mevsim normallerinde kalacak. 2 Temmuz'da 27 derece, 3 Temmuz'da 28 derece bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunan bu güzel hava, şapka ve güneş kremi ile değerlendirilmelidir.

Van Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 24 ile 26 derece arasında değişiyor. Akşam sıcaklığı ise 14 derece civarına düşüyor. Nem oranı %36 ve rüzgar hızı saatte 4,73 kilometre. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açık kalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 27 derece olacak. 3 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 28 derece civarında olacak. Cumartesi günü sıcaklık 26 dereceye düşecek. Hava yine açık ve güneşli kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için gündüzleri hafif bir ceketle rahat edebilirsiniz. Akşam serinliğine karşı kalın kıyafetler bulundurmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Bu şekilde, Van'da geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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