Van Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 2 Mart 2026'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabah sıcaklığı -3 derece civarındayken, gün içinde 3 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgar doğudan 8 km/s hızla esecek ve gün boyu batıya dönecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar -6 ile 3 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giymek ve su geçirmez kıyafetler tercih etmek önemli. Uygun önlemler alınması gerekiyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026, Pazartesi. Van'da hava koşulları soğuk ve karla karışık yağmurlu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında. Gün ilerledikçe sıcaklık 3 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık -1 dereceye düşecek. Gece boyunca sıcaklık -4 dereceye kadar inebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar batı yönüne dönecek ve 11 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %78, gündüz %66, akşam %78 ve gece %81 seviyelerinde bekleniyor.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu genelde soğuk olacak. 3 Mart Salı günü sıcaklıklar -4 ile 3 derece arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü sıcaklık -5 ile 2 derece arasında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü sıcaklıkların -6 ile 1 derece arasında olması bekleniyor. Bu süre zarfında hava koşulları soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak.

Soğuk ve karla karışık yağmurlu havada dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli. Su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca baş ve ellerin korunması gerekmektedir. Yolculuk yaparken araçların kar lastikleriyle donatılması faydalı olacaktır. Sürüş hızının hava koşullarına uygun olması sağlanmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlanıyorsa, hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun önlemleri almak faydalı olacaktır.

hava durumu Van
