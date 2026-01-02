HABER

Van Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 2 Ocak 2026 Cuma günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında değişirken, nem oranı %84 civarında olacak. Gün boyunca rüzgar hızı 5 km/saat tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşecek. Dışarı çıkarken su geçirmez mont ve kalın giysiler tercih edilmesi, soğuk havada sağlığı korumak için gereklidir.

Taner Şahin

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 7 ile 8 derece civarında kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 12 ile 15 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek, %84.86 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:15, gün batımı ise 17:23’te gerçekleşecek.

Van'da bugün yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için kat kat giyinmek önemlidir. Bu, terlemeyi önleyecek ve vücut ısınızı koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava -5 ile -14 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar -2 ile -12 derece arasında seyredecek. O gün açık bir hava hakim olacak. 5 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 1 ile -7 derece arasında olacak. Kapalı bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken yol durumu kontrol edilmelidir.

Sonuç olarak, Van'da 2 Ocak 2026 Cuma günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları daha da düşecek. Bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından da önemlidir.

