Van Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün 2 Şubat 2026 Pazartesi. Van'da hava durumu soğuk ve sisli olacak. Sıcaklıklar gün boyunca -3 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -8 ile -4 derece civarında seyredecek. Nem oranı %90'ın üzerinde. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saat 07:12, gün batımı ise 17:28 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer şekilde soğuk kalacak. 3 Şubat Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile 5 derece arasında değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü hafif kar yağışı devam edecek. Sıcaklıklar -2 ile 3 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve kar yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler yolda seyahat ederken tedbirli olmalı. Buzlanma ve kaygan zeminler için dikkat edilmelidir. Uygun kış lastiklerinin kullanımı önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlanırken kalın, su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hipotermi riskine karşı önlemler alınmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Su borularının donmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu şekilde, Van'daki soğuk hava koşullarından en az düzeyde etkilenebilirsiniz.