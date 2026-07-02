HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 2 Temmuz 2026, hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 24-27 derece arasında, gece ise 15-17 dereceye düşüyor. Güneşli havada rahat kıyafetler tercih edilirken, akşam serinliğine karşı uzun kollu giysiler öneriliyor. Nem oranı %33 ile %59 arasında değişiyor ve rüzgar hızı 3-9 km/s arasında. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Güneşten korunmak ve bol su içmek önemli.

Van Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 ile 27 derece arasında. Hava açık ve güneşli. Gece saatlerinde sıcaklık 15 ile 17 derece arasında düşüyor. Bu da serin bir ortam sunuyor. Nem oranı %33 ile %59 arasında değişiyor. Rüzgar hızı ise 3 ile 9 km/s arasında esiyor. Van'daki hava durumu rahatlatıcı.

Van'da havanın açık ve güneşli olması ideal. Gündüzleri hafif bir ceket veya tişört giymek yeterli. Gece serinliğine karşı kazak veya uzun kollu bir şey bulundurmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca, bol su içmeyi unutmamakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygun.

Van'daki hava durumu ve gelecek tahminler, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli. Gün boyunca rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gece serinliğine karşı hazırlıklı olun. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın. Bol su içmeyi ihmal etmeyin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacakTıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak
Bolu geçişinde NATO denetimleri: Giriş çıkışlarda sıkı kontrolBolu geçişinde NATO denetimleri: Giriş çıkışlarda sıkı kontrol

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Şırnak Üniversitesi rektörü: "O açıklamalar bana ait değil"

Şırnak Üniversitesi rektörü: "O açıklamalar bana ait değil"

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.