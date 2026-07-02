Van Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 ile 27 derece arasında. Hava açık ve güneşli. Gece saatlerinde sıcaklık 15 ile 17 derece arasında düşüyor. Bu da serin bir ortam sunuyor. Nem oranı %33 ile %59 arasında değişiyor. Rüzgar hızı ise 3 ile 9 km/s arasında esiyor. Van'daki hava durumu rahatlatıcı.

Van'da havanın açık ve güneşli olması ideal. Gündüzleri hafif bir ceket veya tişört giymek yeterli. Gece serinliğine karşı kazak veya uzun kollu bir şey bulundurmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca, bol su içmeyi unutmamakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygun.

Van'daki hava durumu ve gelecek tahminler, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli. Gün boyunca rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gece serinliğine karşı hazırlıklı olun. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın. Bol su içmeyi ihmal etmeyin.