HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 3 Haziran 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 2,67 km/saat olarak ölçülüyor. Nem oranının %36 seviyelerinde seyrettiği belirtiliyor. Yağış ihtimali ise %0 olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu güzel hava fırsat olarak değerlendirilebilir. Uygun kıyafet seçimi sağlıklı bir gün için önem taşıyor.

Van Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 2,67 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %36 seviyelerinde seyredecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklık 21 derece civarında bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 20 derece civarına düşecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık tekrar 21 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu günlerde yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı 2,67 km/saat olarak biliniyor. Nem oranının %36 seviyelerinde olacağı göz önünde bulundurulmalı. Uygun kıyafet seçimi yapmak faydalı olacaktır. Bu sayede hem rahat hem de sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıtÖzgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt
7 gün önce eleştirdi! Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu oldu7 gün önce eleştirdi! Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.