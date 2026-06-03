Van Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 2,67 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %36 seviyelerinde seyredecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklık 21 derece civarında bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 20 derece civarına düşecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık tekrar 21 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu günlerde yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı 2,67 km/saat olarak biliniyor. Nem oranının %36 seviyelerinde olacağı göz önünde bulundurulmalı. Uygun kıyafet seçimi yapmak faydalı olacaktır. Bu sayede hem rahat hem de sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.