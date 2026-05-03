Van Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu soğuk ve yağışlıdır. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 13 derece civarındadır. Gece ise 9 dereceye kadar düşecektir. Hava genel olarak yağışlı geçecektir. Yağış ihtimali %100 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecektir. 4 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 8 dereceye kadar düşecektir. 5 Mayıs Salı günü de hava hafif yağmurlu olacaktır. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında, gece ise 5 derece civarında seyredecektir. 6 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarındadır, gece sıcaklığı ise 6 dereceye düşecektir.

Bu dönemde Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacaktır. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önerilir. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Araç kullanırken hızınızı azaltmanız önemlidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.