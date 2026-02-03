HABER

Van Hava Durumu! 03 Şubat Salı Van hava durumu nasıl?

Van’da 3 Şubat 2026 tarihi itibarıyla hava durumu serin, karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 1-2 derece dolaylarında olacak. Nem oranı %59 ile %91 arasında bulunuyor. Rüzgar saatte 0.7 ile 9.3 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ve sıcaklık dalgalanmaları olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve tedbirli olmak gerekiyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı. Van'da hava serin. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 1 ile 2 derece civarında olacak. Nem oranı %59 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 0.7 ile 9.3 kilometre arasında esmesi bekleniyor. Gün doğumu 07:09'da, gün batımı ise 17:30'da gerçekleşecek.

4 Şubat Çarşamba günü hava değişecek. Sıcaklık -3 ile 6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık -1 ile 1 derece arasında olacak. Kar yağışı geçişleri görülecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık -1 ile 2 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Van'daki herkesin hava durumunu kontrol etmesi gerekir. Sürüş yapmadan önce yol koşullarını değerlendirmelidir. Soğuk hava nedeniyle uygun giyinmek önemlidir. Bununla birlikte açık hava etkinliklerini planlarken hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Van'da hava durumu değişken olacağı için güncel tahminleri takip etmek faydalıdır.

