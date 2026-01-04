HABER

Van Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 1 derece, akşam saatlerinde ise 4 derece bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -2, akşam -8 derece civarında. Rüzgar güneydoğudan saatte 8 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları beklentisi sürmekte. Soğuk hava için uygun giyinmek, buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olmak önemlidir. Isıtıcıların düzenli çalıştığına dikkat edilmelidir.

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığının 1 derece olduğu tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -2, akşam ise -8 derece civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarlarında gerçekleşecek. Gün doğumu saati 06:16, gün batımı saati ise 17:26 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Van'daki hava durumu benzer kalacak. 5 Ocak Pazartesi günü gün boyunca sıcaklık 2 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde de sıcaklığın 2 derece olması bekleniyor. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklığının gündüz ve akşam 2 derece olması öngörülüyor. 7 Ocak Çarşamba günü de benzer bir hava durumu beklentisi var.

Soğuk hava koşullarında, sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken rüzgarı azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar giyilmelidir. Atkı ve bere gibi aksesuarlar kullanmak faydalı olacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması önem taşır. Isıtıcıların düzenli çalıştığından emin olunmalıdır. Evdeki su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Böylece soğuk hava koşullarından en az şekilde etkilenirsiniz.

