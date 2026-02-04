HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava koşulları soğuk ve karlı. Karasal iklimin etkisiyle sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 0 ile -2 derece olacak. Önümüzdeki günlerde de soğuk havaların etkisi sürecek. 5 Şubat'ta sıcaklık -1 ile 1 derece, 6 Şubat'ta ise -1 ile 2 derece arasında seyredecek. Kış aylarında kalın giyinmek ve dikkatli olmak önem taşıyor.

Van Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

4 Şubat 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk. Karasal iklimin tipik özellikleri görülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile -2 derece civarında olacak. Bugün Van'da hava soğuk ve karlı bir gün bekleniyor.

Van'ın yüksek rakımı ve karasal iklimi, kış aylarında hava koşullarının sert olmasına yol açıyor. Bu nedenle, Van hava durumu hakkında bilgi almak önemli. Özellikle kış aylarında hava koşullarını takip etmek gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da soğuk geçecek. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık -1 ile 1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -8 ile -10 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları -1 ile 2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık -1 ile -3 derece olacak. Yani, önümüzdeki günlerde soğuk ve karlı havalar devam edecek.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak gerekir. Buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle yolda dikkatli olmak önemli. Bu, olası kazaların önüne geçebilir. Van'da kış aylarında hava koşulları sert olabilir. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek sağlığınız ve güvenliğiniz için faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul ettiİstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.