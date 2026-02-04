Van Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Van hava durumu nasıl?

4 Şubat 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk. Karasal iklimin tipik özellikleri görülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile -2 derece civarında olacak. Bugün Van'da hava soğuk ve karlı bir gün bekleniyor.

Van'ın yüksek rakımı ve karasal iklimi, kış aylarında hava koşullarının sert olmasına yol açıyor. Bu nedenle, Van hava durumu hakkında bilgi almak önemli. Özellikle kış aylarında hava koşullarını takip etmek gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da soğuk geçecek. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık -1 ile 1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -8 ile -10 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları -1 ile 2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık -1 ile -3 derece olacak. Yani, önümüzdeki günlerde soğuk ve karlı havalar devam edecek.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak gerekir. Buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle yolda dikkatli olmak önemli. Bu, olası kazaların önüne geçebilir. Van'da kış aylarında hava koşulları sert olabilir. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek sağlığınız ve güvenliğiniz için faydalıdır.