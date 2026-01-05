Van Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Van hava durumu nasıl?

5 Ocak 2026 tarihinde Van'da hava durumu soğuk ve kapalı. Gündüz sıcaklıkları 1 - 2 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 0 - 1 dereceye düşecek. Gündüz hissedilen sıcaklık -1 ile -2 derece arasında. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık -5 ile -6 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 5 - 7 km/saat civarında. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Nem oranı %60 - %70 arasında değişiyor. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve kapalı kalacak. 6 Ocak 2026 Salı günü gündüz sıcaklıkları 1 - 4 derece aralığında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık -1 ile -4 derece arasında olacak. Gündüz hissedilen sıcaklık 0 - -1 derece civarında. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık -5 ile -9 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 8 - 9 km/saat arasında değişiyor. Rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerinden esiyor. Nem oranı %55 - %72 arasında olacak. Yağış beklenmiyor.

7 Ocak 2026 Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 1 - 3 derece arasında olacak. Akşam saatlerindeki sıcaklık ise -1 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 ile -2 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık -6 ile -7 derece olacak. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Nem oranı %58 - %77 arasında değişim gösterecek. Yağış beklenmiyor.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalacaksanız termal içlikler kullanmak faydalı olur. Eldiven gibi aksesuarlar da bu koşullarda önemli bir rol oynar. Sürücüler için yol koşulları kaygan olabilir. Bu nedenle hız limitlerine uymak gerekir. Dikkatli sürmek her zaman önemlidir.