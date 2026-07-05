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Van Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 5 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu olacak. Günlük sıcaklık 24-26 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 14-16 dereceye düşecek. Nem oranı %44 ile %60 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 7-11 km/s olacak. Önümüzdeki günlerde hava güneşli ve sıcak kalacak. 6 Temmuz'da sıcaklık 25-27 derece, 7 Temmuz'da ise 26-27 derece olması bekleniyor. Dışarıda olanların güneşten korunmaları öneriliyor.

Van Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava 24 - 26 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında olacak. Nem oranı %44 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı 7 km/s ile 11 km/s arasında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava açık ve güneşli olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 - 27 derece olacak. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 26 - 27 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde nem oranı %35 ile %46 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 km/s ile 18 km/s arasında bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli koşullarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önerilir. Ayrıca bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgarın zaman zaman artabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif giysilerin tercih edilmesi faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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