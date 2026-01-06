HABER

Van Hava Durumu! 06 Ocak Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 6 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Özellikle 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmurlar dikkat gerektiriyor. Kalın giysilerle dışarı çıkmak, düşük sıcaklıklara karşı vücudu korumak için önemlidir.

Taner Şahin

Van'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hava bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile -1 derece olacak. Hava az bulutlu hale gelecek. Gece sıcaklık -4 derece civarına düşecek. Hava yine az bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünde saatte 8 kilometre ile esecek. Nem oranı sabah %70, gündüz %55, akşam %69 ve gece %72 civarında olacak.

Van'da bugün yağış beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün. Soğuk hava nedeniyle kalın giysiler giyilmesi önerilir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık gündüz 0 ile 2 derece arasında değişecek. Hava bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -4 ile -5 derece arasında seyredecek. Hava parçalı bulutlu hale gelecek. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık gündüz yine 0 ile 2 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -4 ile -5 derece arasında seyredecek. Hava az bulutlu olacak. 9 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Hava karla karışık yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 1 derece arasında seyredecek. Hava yine karla karışık yağmurlu olacak.

9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmurlu hava sürücüler ve yayalar için dikkat gerektiriyor. Yol koşulları kaygan olabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Hız limitlerine uymak ve takip mesafesini artırmak önemlidir. Trafik kurallarına dikkat etmek hayati önem taşır. Soğuk hava şartlarına karşı uygun giysiler giyilmesi faydalıdır. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak sağlığınıza yarar.

Van'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Özellikle 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmurlu hava koşullarında dikkatli olunması lazım. Güncel hava durumu verilerini takip ederek planlarınızı buna göre yapmanız faydalı olacaktır.

