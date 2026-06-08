Van Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Haziran 2026 Pazartesi. Van'da hava durumu oldukça keyifli. Bugün hava açık ve güneşli. Sıcaklık 22 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 3,67 km/saat civarında. Yağış beklenmiyor. Van'daki hava durumu, açık ve güneşli bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde de Van'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık bu gün de 22 derece civarında kalacak. 10 Haziran Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklık 23 dereceye yükselecek. 11 Haziran Perşembe günü hava kapalı olacak. Sıcaklık ise 17 derece civarında seyredecek. Van'da önümüzdeki günlerde hava 20-23 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Van Gölü çevresinde yürüyüş yapabilirsiniz. Piknik yapmak da güzel bir seçenek. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Rüzgar hafif olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

Sonuç olarak, Van'da 8 Haziran Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık 22 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilir ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.