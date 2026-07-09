Van Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca hava açık kalacak. Sıcaklıklar 17 ile 26 derece arasında değişecek. Nem oranı %34 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı yaklaşık 5 km. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü, sıcaklıklar 19 ile 27 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında seyredecek. Hava yine açık kalacak. 12 Temmuz Pazar günü, sıcaklıklar 21 ile 28 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü, sıcaklıklar 22 ile 29 derece arasında olacak. Hava bu günde açık kalacak. 14 Temmuz Salı günü, sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında olacak. Hava yine açık kalacak.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olur. Günün en sıcak saatlerinde serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Aşırı sıcaklardan korunmak önemli. Bol su içmeyi unutmamalısınız. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını önler. Enerjik kalmanıza yardımcı olur. Rüzgar hafif olacağı için rüzgar koruyucu giysilere ihtiyaç duymazsınız. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirip açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.