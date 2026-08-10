HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün Van'da hava durumu genellikle açık ve güneşli, gündüz sıcaklıkları 27-28 derece, gece ise 19-20 derece civarında seyrediyor. Nem oranı %34 ve güneydoğudan esen rüzgar saatte 6.8 km hızla ilerliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal olan bu günlerde, doğa yürüyüşleri planlayarak güneş ışınlarının tadını çıkarabilirsiniz.

Van Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, Van'da hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 27 ile 28 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 19 ile 20 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %34 civarında tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğudan saatte yaklaşık 6.8 km hızla eseceği öngörülüyor. Bu koşullar, Van'daki hava durumunun keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 11 Ağustos Salı'dan 13 Ağustos Perşembe'ye kadar hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 27 ile 30 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları yine 19 ile 20 derece civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Van'da hava durumu açık ve güneşli kalmaya devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmanız da mümkün. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Güneş kremi kullanmayı unutmayın. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Bu şekilde Van'daki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Televizyonlarda yeni dönem başlıyor! Kanal taraması gerekebilirTelevizyonlarda yeni dönem başlıyor! Kanal taraması gerekebilir
Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız”Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız”

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.