Van Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, Van'da hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 27 ile 28 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 19 ile 20 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %34 civarında tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğudan saatte yaklaşık 6.8 km hızla eseceği öngörülüyor. Bu koşullar, Van'daki hava durumunun keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 11 Ağustos Salı'dan 13 Ağustos Perşembe'ye kadar hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 27 ile 30 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları yine 19 ile 20 derece civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Van'da hava durumu açık ve güneşli kalmaya devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmanız da mümkün. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Güneş kremi kullanmayı unutmayın. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Bu şekilde Van'daki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.