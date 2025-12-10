HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 10 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişirken, nem oranı %72 ile %93 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 1.5 ile 10.8 km/saat olarak bekleniyor. Ziyaretçilerin soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Şemsiye, yağmurluk ve kalın giysiler tercih edilmelidir. İlerleyen günlerde ise hava hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu geçecek.

Van Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Taner Şahin

10 Aralık 2025 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %72 ile %93 arasında. Rüzgar hızı 1.5 ile 10.8 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:12. Gün batımı saati ise 16:45 olarak bekleniyor.

Yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak tutan, su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk gibi ekipmanlar kullanılmalıdır. Düşük sıcaklıklar hipotermi riskini artırıyor. Uzun süre dış mekan aktivitelerinden kaçınılmalı. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir.

11 Aralık Perşembe günü hafif yağmurlu olacak. 12 Aralık Cuma günü parçalı bulutlu tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını gözetmek faydalı olacaktır.

Van'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak sağlıklı ve güvenli günler geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.