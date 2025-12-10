Van Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Van hava durumu nasıl?

10 Aralık 2025 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %72 ile %93 arasında. Rüzgar hızı 1.5 ile 10.8 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:12. Gün batımı saati ise 16:45 olarak bekleniyor.

Yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak tutan, su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk gibi ekipmanlar kullanılmalıdır. Düşük sıcaklıklar hipotermi riskini artırıyor. Uzun süre dış mekan aktivitelerinden kaçınılmalı. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir.

11 Aralık Perşembe günü hafif yağmurlu olacak. 12 Aralık Cuma günü parçalı bulutlu tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını gözetmek faydalı olacaktır.

Van'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak sağlıklı ve güvenli günler geçirebilirsiniz.