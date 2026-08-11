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Van Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 28-30 derece arasında olacakken, gece ise 18-20 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %30-40 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hafif eseceği öngörülüyor. Ayrıca, 12-14 Ağustos tarihleri arasında da sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemlerde dışarıda güneşten korunmak önemli bir gereklilik oluşturuyor.

Van Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı günü, Van'da hava durumu güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28 - 30 derece olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18 - 20 derece arasında olacak. Nem oranının %30 - %40 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar hafif eserken, hızı 4 - 5 km/s olacak. Bu koşullar, Van'daki hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 12 - 14 Ağustos tarihleri arasında Van'da hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 29 - 31 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 18 - 20 derece arasında olacak. Nem oranı yine %30 - %40 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor. Bu süreçte, Van'daki hava koşullarının sıcak ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olur. Koruyucu kıyafetler giymek de gereklidir. Ayrıca, bol su içerek vücudu nemli tutmalısınız. Aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken, güneş kremi kullanarak cilt koruma ihmal edilmemelidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarında sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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