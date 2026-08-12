Van Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30 - %35 aralığında kalacak. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Van'ın Ağustos ayındaki ortalama değerlere yakın. Genellikle sıcak ve kuru bir hava hakim.

Önümüzdeki günlerde, 13 - 15 Ağustos tarihlerinde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüzleri sıcaklık yine 30 - 32 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklığı ise 18 - 20 derece arasında olacak. Nem oranı %30 - %35 seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızı da 15 - 20 km/saat dolaylarında kalacak. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat civarında. Hafif esintiler, sıcaklığı biraz daha tolere edilebilir kılıyor. Ancak, rüzgar hızının artması durumunda dikkatli olunmalı. Açık alanlarda gerekli önlemleri almak önemlidir.

Van'da 12 - 15 Ağustos tarihleri arasında hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarına uygun hazırlanmaları gerekir. Gerekli önlemler almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.