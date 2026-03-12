Van Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün 12 Mart 2026 Perşembe. Van'da hava durumu soğuk ve açık. Gündüz sıcaklık 0 ile 3 derece arasında. Gece sıcaklık ise -8 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %68, gündüz %50, akşam %64 ve gece %72. Bu koşullar, Van'daki hava durumunun soğuk ve açık olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 0 ile -7 derece arasında olacak. Hava parçalı az bulutlu. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklıklar 2 ile -4 derece arasında değişecek. Bu günde hava parçalı bulutlu olacak. 15 Mart Pazar günü sıcaklıklar 4 ile 1 derece arasında. O gün hava yağmurlu ve karla karışık yağmurlu. Bu nedenle hava durumu değişkenlik gösterecek ve yağışlı koşullar bekleniyor.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. 15 Mart Pazar günü yağışlı ve karla karışık yağmurlu hava beklentisi var. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih etmek daha etkili. Bu önlemler, Van'daki hava koşullarına hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.