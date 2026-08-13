HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu 13 Ağustos 2026 Perşembe günü genel olarak güneşli ve sıcak oldu. Gündüz sıcaklıkları 30 derece civarındayken, akşam saatlerinde 18-19 derece olarak ölçüldü. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 14 Ağustos Cuma günü gündüz 31 derece, gece 21-22 derece olması tahmin ediliyor. Van'ın tipik karasal iklimi gerekçe gösterilerek, sıcak hava koşullarına uygun kıyafet ve güneşten korunma önlemleri almak önemli.

Van Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarlarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 ile 19 derece arasında seyredecek. Ağustos ayının ortalarına yaklaşıyoruz. Van'daki sıcaklıklar genelde bu seviyelerde seyreder. Ağustos boyunca gündüz ortalama sıcaklık 29 derece, gece ortalama sıcaklık ise 14 derece civarında.

Van'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Gündüz sıcaklıklar 30 derece civarında olacağı için hafif kıyafetler giymek mantıklı. Güneş ışınlarından korunmak önemli. Güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 19 derece arasında çıkacak. Akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmak iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 31 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 21 - 22 derece arasında bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31 - 32 derece olacak. Gece sıcaklıkları yine 21 - 22 derece arasında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıkları 30 - 31 derece civarında kalacak. Gece ise 20 - 21 derece arasında gezinecek. Bu sıcaklıklar, Van'ın karasal ikliminin tipik özelliklerini yansıtır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda durmaktan kaçınmak önemli. Gölgede kalmak daha sağlıklı olacaktır. Bol su içmek de vücudu nemli tutar. Güneşten korunmak için uygun kıyafet seçmek gerekir. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşecek. Akşam serinliğine hazırlıklı olmak faydalıdır.

Van'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu genelde güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklıklarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O il için dikkat çeken araştırma! Fay hattının altında bulunduO il için dikkat çeken araştırma! Fay hattının altında bulundu
Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti'de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim varCemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti'de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.