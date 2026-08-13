Van Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarlarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 ile 19 derece arasında seyredecek. Ağustos ayının ortalarına yaklaşıyoruz. Van'daki sıcaklıklar genelde bu seviyelerde seyreder. Ağustos boyunca gündüz ortalama sıcaklık 29 derece, gece ortalama sıcaklık ise 14 derece civarında.

Van'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Gündüz sıcaklıklar 30 derece civarında olacağı için hafif kıyafetler giymek mantıklı. Güneş ışınlarından korunmak önemli. Güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 19 derece arasında çıkacak. Akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmak iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 31 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 21 - 22 derece arasında bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31 - 32 derece olacak. Gece sıcaklıkları yine 21 - 22 derece arasında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıkları 30 - 31 derece civarında kalacak. Gece ise 20 - 21 derece arasında gezinecek. Bu sıcaklıklar, Van'ın karasal ikliminin tipik özelliklerini yansıtır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda durmaktan kaçınmak önemli. Gölgede kalmak daha sağlıklı olacaktır. Bol su içmek de vücudu nemli tutar. Güneşten korunmak için uygun kıyafet seçmek gerekir. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşecek. Akşam serinliğine hazırlıklı olmak faydalıdır.

Van'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu genelde güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklıklarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.