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İmamoğlu ailesinden art arda istifa! Dilek İmamoğlu da CHP'den istifa etti: "Bugün Yeni'nin parçasıyım"

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifasının ardından eşi Dilek İmamoğlu da partiye veda ederek Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu.

İmamoğlu ailesinden art arda istifa! Dilek İmamoğlu da CHP'den istifa etti: "Bugün Yeni'nin parçasıyım"
Mehmet Hazar Gönüllü

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün 17 yıldır üye olduğu CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılması geniş yankı uyandırmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından kısa süre sonra da eşi Dilek İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

"AYNI YERDEYİM"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Dilek Kaya İmamoğlu "Hayatım boyunca adaletin, eşitliğin ve demokrasinin yalnızca sözlerle değil; herkes için, her koşulda ve kararlılıkla savunulması gerektiğine inandım. Bugün de aynı yerde, aynı inançla duruyorum" dedi.

"CHP'DEN AYRILMAK BENİM İÇİN VAZGEÇİŞ DEĞİL"

Dilek İmamoğlu açıklamasına istifasını ve Yeni Parti'ye katılışını şu sözlerle duyurdu:

Yıllarca mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmak benim için bir vazgeçiş değil; tam tersine, inandığım değerlerden vazgeçmemenin bir sonucudur.

Çünkü insanların sesinin duyulduğu, emeğinin ve iradesinin yok sayılmadığı; hukukun, adaletin ve eşitliğin herkes için geçerli olduğu bir Türkiye özleminden vazgeçemem.

"BUGÜN YENİ'NİN BİR PARÇASIYIM"

İşte bu inançla bugün YENİ’nin bir parçasıyım.

Daha adil, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye’nin mümkün olduğuna inanıyorum. Bu umudu ve inancı paylaşan herkesi, YENİ bir Türkiye için bu yolculuğa birlikte çıkmaya davet ediyorum."

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