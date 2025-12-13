Van Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Van'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklık 3 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 14 ile 17 kilometre arasında esecek. Nem oranı ise %70 ile %85 arasında tahmin ediliyor. Bu koşullar, Van'daki hava durumunun soğuk ve yağışlı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve yağışlı kalacak. 14 Aralık Pazar günü hafif sağanak kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile 2 derece arasında değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü hafif kar yağışı devam edecek. Sıcaklıklar -3 ile 2 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Ancak sıcaklıklar -3 ile 1 derece arasında seyredecek. Bu dönemde Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı koşullarını sürdürecek.

Bu hava koşullarında, Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Yolda yürürken kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullananların lastiklerinin kış koşullarına uygun olduğundan emin olmaları önemlidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı hava koşullarında güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.