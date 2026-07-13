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Van Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 13 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 29-30 derece arasında seyrediyor, gece ise 19-20 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %27 olacak, yağış yok. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık ve nem değerleri devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi ve hafif giysiler giymesi öneriliyor. Ayrıca, güneşten korunmak için şapka kullanılması tavsiye ediliyor.

Van Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Temmuz 2026, Van'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçiriliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 - 30 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19 - 20 dereceye düşecektir. Nem oranı %27 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 3 - 4 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu sürecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı yine 29 - 30 derece aralığında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 28 - 29 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 19 - 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %20 - %25 aralığında kalacak. Yağış beklenmediği belirtiliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3 - 5 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi tavsiye edilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önerilir. Rüzgarın hızının düşük olması hava kirliliği seviyelerini artırabilir. Solunum rahatsızlığı olanların dışarıda vakit geçirmemeleri faydalı olacaktır. Maske kullanmak da önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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