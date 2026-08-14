Van Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 29 derece olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Aylık ortalama yağış miktarı 6 mm. Van'da yağış ihtimali %10 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 30 ile 31 derece arasında olacak. Hava açık ve güneşli olacak. Gece sıcaklıkları 18 ile 19 derece civarında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü de gündüz sıcaklıkları benzer şekilde kalacak. Gece sıcaklıkları yine 18 ile 19 derece olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 31 derece, gece sıcaklıkları ise yine 18 ile 19 derece civarında kalacak.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif bir tişört giymek yeterli olacak. Güneş kremi kullanmak da önemli. Akşam serinliğine karşı ceket almanız faydalı olabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde ayrıca şapka takmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Bu şekilde Van'daki güzel hava koşullarını keyifle geçirebilirsiniz.