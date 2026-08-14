HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklıkları 29 dereceye ulaşacak, hava genellikle güneşli olabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havadan yararlanmak, hafif giysiler ve güneş koruyucu kullanmak önem taşır. Su içmeyi unutmamalısınız.

Van Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 29 derece olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Aylık ortalama yağış miktarı 6 mm. Van'da yağış ihtimali %10 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 30 ile 31 derece arasında olacak. Hava açık ve güneşli olacak. Gece sıcaklıkları 18 ile 19 derece civarında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü de gündüz sıcaklıkları benzer şekilde kalacak. Gece sıcaklıkları yine 18 ile 19 derece olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 31 derece, gece sıcaklıkları ise yine 18 ile 19 derece civarında kalacak.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif bir tişört giymek yeterli olacak. Güneş kremi kullanmak da önemli. Akşam serinliğine karşı ceket almanız faydalı olabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde ayrıca şapka takmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Bu şekilde Van'daki güzel hava koşullarını keyifle geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PKK’lıların serbest bırakılma koşulları netleşti! 3 kategori belirlendiPKK’lıların serbest bırakılma koşulları netleşti! 3 kategori belirlendi
Sinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdiSinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.