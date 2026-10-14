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Van Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 14 Ekim Çarşamba günü güneşli, hafif rüzgârlı bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar gün ortasında 23 ile 24 dereceye çıkarken, akşam serinliği kendini hissettirecek. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için ceket almak öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam etmesi bekleniyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanımı ihmal edilmemeli. Sağlıklı kalmak için su tüketimine dikkat edilmeli.

Van Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

14 Ekim Çarşamba 2026 tarihi itibarıyla Van'daki hava durumu ilginç bir gün sunuyor. Bugün güneşli ve açık bir hava var. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için hoş bir ortam mevcut.

Gün ortasında sıcaklıkların 23 ile 24 dereceye çıkması muhtemel. Rüzgar hafif esiyor. Bu durum havanın serin ve ferah kalmasına yardımcı oluyor. Akşam saatleri yaklaşırken sıcaklık düşmeye başlayacak. Akşam serinliği kendini hissettirecek. Dışarı çıkacak olanların ceket alması iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyirde devam edecek. Yağış beklenmiyor. Sıcaklık 18 ile 23 dereceler arasında seyredecek. Hafta sonunda gece ve sabah saatlerinde serinlik hissi artacak. Bu, kış aylarının yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Kalın giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır.

Van'da dışarıda zaman geçirecek olanlar bazı önlemler almalıdır. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Uzun süre dışarıda kalanlar, güneşe direkt maruz kalmamaya dikkat etmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su tüketimini artırmak da önemlidir.

Sonuç olarak, 14 Ekim Çarşamba günü Van'da sıcak, hafif rüzgârlı ve güneşli bir hava bekliyoruz. Dışarıda geçirmek için güzel bir gün hazırlığı yapmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bu durumu göz önünde bulundurarak planlamalarınızı yapmalısınız. Hava koşulları elverişli olsa da, sağlığınızı düşünerek tedbir almak akıllıca olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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