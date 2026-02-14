HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Van hava durumu nasıl?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü Van'da hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/s civarında ölçülecek. Nem oranı %100'e ulaşacak. Önümüzdeki günlerde ise hava hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Kar yağışı yolları kaygan hale getirebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Van Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

14 Şubat 2026 Cumartesi günü Van'da hava durumu soğuk olacak. Kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 5 km/s civarında ölçülecek. Nem oranı ise %100'e ulaşacak. Van'da bu nedenle hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. Ayrıca bulutlu koşullar görülecek. Sıcaklıklar 4 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 5 km/s civarında kalacak. Van'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu bir şekilde devam edecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekir. Kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Kar yağışı nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken de dikkatli olmak gerekir. Van'da hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldıAntalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.