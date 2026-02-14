Van Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Van hava durumu nasıl?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü Van'da hava durumu soğuk olacak. Kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 5 km/s civarında ölçülecek. Nem oranı ise %100'e ulaşacak. Van'da bu nedenle hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. Ayrıca bulutlu koşullar görülecek. Sıcaklıklar 4 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 5 km/s civarında kalacak. Van'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu bir şekilde devam edecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekir. Kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Kar yağışı nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken de dikkatli olmak gerekir. Van'da hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.