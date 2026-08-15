Van Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece civarında. Hava açık ve güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece arasında seyredecek. Bu durum akşam serinliğini sevenler için idealdir.

Van'daki hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek harika. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Hava yine açık ve güneşli olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü benzer koşullar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem var.

Bu güzel havayı değerlendirmek için dikkatli olmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Ayrıca bol su içmek vücudun susuz kalmasını engeller. Akşam serinliğinde hafif bir ceket veya hırka almanız iyi bir fikir. Bu şekilde Van'da geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.