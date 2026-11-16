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Van Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Van hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026 tarihinde Van'da hava durumu 19 - 22 derece arasında, kışın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. Açık hava etkinlikleri için uygun olan hava, bulutlu manzarasıyla birlikte hafif yağış ihtimali barındırıyor. Dışarıda vakit geçireceklerin kalın giysiler ve şemsiye bulundurmaları önem kazanıyor. Önümüzdeki günler için sıcaklıkların 17 - 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hava durumunu takip etmek, planlamalarınızı etkileyebilir.

Van Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

16 Kasım 2026 tarihinde Van'da hava durumu dikkat çekici. Hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında. Kışın yaklaşmakta olduğunun habercisi. Van, doğal güzellikleri ile ünlüdür. Bu hava durumu, şehrin atmosferine katkı sağlıyor. Açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunuyor.

Bugünkü hava durumu, bulutlu bir manzaraya sahip. Güneş arada parlıyor. Havanın ısısı oldukça ılımlı. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Ancak akşam saatlerine yaklaşıldıkça sıcaklık düşecektir. Dışarıda bulunacakların kalın giyinmeleri öneriliyor. Şehirde dolaşırken bir şemsiye bulundurmak akıllıca. Beklenmedik hafif yağışların meydana gelme ihtimali var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu belirsiz. 17 Kasım Salı ve takibindeki günlerde sıcaklıklar 17 - 20 derece arasında olacak. Bulutlu geçecek günlerde yağış olasılığı mevcut. Kasım ayının ortalarına yaklaşırken, hava daha soğuk ve yağışlı geçebilir. Hava durumu bilgilerini güncel olarak takip etmek önemlidir.

Dış mekan etkinlikleri için önlem almak faydalı. Hava koşullarına göre uygun giyinmek gerekiyor. Kalın giysilerin yanı sıra su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek akıllıca olur. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak için yanınıza bir şemsiye almak faydalıdır. Bu, gününüzün rahat geçmesi açısından sizi koruyacaktır.

Van'da 16 Kasım tarihi itibarıyla hava durumu elverişli gibi görünüyor. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Gelecekteki hava durumunu takip ederek planlarınızı oluşturabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın ve hava şartlarına karşı hazırlıklı olun.

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hava durumu Van
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