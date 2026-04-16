Van Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7-8 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 1-2 derece arasında seyredecek. Nem oranı %54 civarında olacak. Rüzgarın saatte 2-3 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Van'da bugünkü hava, açık ve güneşli bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Nisan Cuma günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4-11 derece arasında değişecek. 18 Nisan Cumartesi günü, hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 6-13 derece arasında seyredecek. 19 Nisan Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7-13 derece arasında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Ayrıca, yağışlı günlerin gelmesi bekleniyor.

Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Sabahlara ve akşamlara kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı korunmak açısından bu önemli bir hazırlıktır. Ayrıca, hafta sonu planları yaparken hafif yağmurlu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler ve şemsiye ile dışarıda daha rahat vakit geçirebilirsiniz.

Van'da 16 Nisan Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Ayrıca yağışlı günler de gelecek. Bu nedenle hava koşullarına uygun hazırlıklar yaparak günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.