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Van Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Van hava durumu nasıl?

17 Ağustos 2026 tarihinde Van'da hava durumu gündüz 20 - 22 derece, gece ise 10 - 12 derece sıcaklık aralığında seyredecek. Parçalı bulutlu ve hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar doğudan 10 - 15 km/saat hızla esecek. Sabah ve akşam serinlik hissedileceği için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza şemsiye veya su geçirmez ceket almanız bu değişken hava koşullarında hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Van Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi, Van'da hava sıcaklıkları gündüz 20 - 22 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 10 - 12 derece arasında seyredecek. Hava genellikle parçalı bulutlu. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızının 10 - 15 km/saat olması öngörülüyor.

Van'da bugün hava durumu sabah ve akşam serinlik hissi yaratabilir. Günün erken ve geç saatlerinde sıcak tutacak kat giymek faydalı olacaktır. Hafif yağışlı koşullar nedeniyle yanınızda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmalısınız. Bu hava koşulları hazırlıklı olmanızı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde, 18 - 20 Ağustos tarihlerinde, Van'da gündüz sıcaklıkları 22 - 24 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 12 - 14 derece civarında olması bekleniyor. Hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve hafif yağışlı koşullar devam edecek. Rüzgar yine doğu yönünden esecek. Hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek.

Bu dönemde, hava koşulları değişken olabilir. Kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Yanınızda su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmalısınız. Ayrıca rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek önerilir.

Van'da önümüzdeki günlerde özellikle sabah akşam serinlik hissi yaratabilir. Günün erken ve geç saatlerinde sıcak tutacak kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif yağışlı koşullar nedeniyle yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanızda yarar var.

Bu hava durumu değişkenliğine dikkat etmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek gereklidir. Van'da hava koşulları birkaç gün boyunca değişkenlik gösterecek. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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