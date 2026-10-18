Van Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Van hava durumu nasıl?

18 Ekim Pazar 2026 tarihinde Van'da hava durumu 19-22 derece arasında değişecek. Mevsim geçişi keyifli bir atmosfer sunacak. Van'ın doğal güzellikleri, temiz havayı sevenler için harika bir ortam oluşturuyor. Bugünkü hava durumu güneşli ve hafif rüzgarlı. Gün ilerledikçe yerel bazda hafif yağış ihtimali var. Bu da havanın serinlemesine neden olabilir. Açık havayı tadarken yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava ılıman kalmaya devam edecek. Hava sıcaklığı 18 ile 23 derece arasında değişecek. Şehrin dağlık alanlarında serin bir hava hissedilecek. Akşam saatlerinde dışarıda zaman geçirecekseniz bir mont veya hırka bulundurmanızı öneririm. Soğuk hava sürpriz olmaktan çıkmamalı.

Gün batımını izlemek için göl kenarına gidecekseniz hafif rüzgar olabileceğini unutmayın. Van Gölü'nün yanında olmak ruhsal ve bedensel rahatlama sağlar. Ancak akşamları soğuyabilecek hava koşullarına dikkat edilmesi gerekir.

Önümüzdeki günlerde zaman zaman yerel yağışlı hava koşulları görülebilir. Dışarı çıkarken zeminlerin kaygan olabileceğini düşünmelisiniz. Yürüyüşlerinizi daha dikkatli yapın. Ayrıca planlarınızı yapmak için hava durumuna göre esneklik sağlamalısınız.

Tüm bilgiler ışığında, 18 Ekim Pazar 2026'nın Van için keyifli bir gün olması bekleniyor. Güneşin tadını çıkarırken hava koşullarına hazırlıklı olun. Doğanın güzelliklerini keşfederken doğru önlemleri almayı unutmayın.