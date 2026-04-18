Van Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu 18 Nisan 2026 Cumartesi günü değişkenlik gösterecek. Sabah 10 derece ile başlayacak sıcaklık, gündüz 13 dereceye çıkacak. Akşam ve gece ise sırasıyla 7 ve 5 derece olacak. Rüzgar hızı sabah 19 kilometreye, gündüz 30 kilometreye yükselecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 10 derece civarında kalacak ve yağış ihtimali bulunacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemlidir.

Van Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Mevsim normallerine uygun bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece olacak. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Hava daha sıcak ve bulutlu bir hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hava açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece olacak. Hava yine açık kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden esmeye başlayacak. Hızı saatte yaklaşık 19 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar güneybatıdan esecek. Rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızı sırasıyla 14 ve 5 kilometreye düşecek. Nem oranı sabah %46, gündüz %34, akşam %61, gece ise %79 olacak. Basınç değerleri gün boyunca 821 ve 822 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişikliği devam edecek. 19 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı gündüz 12 derece olacak. Gece ise sıcaklık 8 derece civarında kalacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Yağış ihtimali de bulunuyor. 20 Nisan Pazartesi günü gündüz hava sıcaklığı 10 derece olacak. Gece ise 7 derece civarında olması bekleniyor. Hava yine parçalı bulutlu olacak ve yağmur yağma ihtimali yüksek. 21 Nisan Salı günü gündüz sıcaklık 10 derece olacak. Gece de 5 derece civarında olacak. Salı günü hava parçalı bulutlu kalacak. Yağış ihtimali yine söz konusu.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkatle izlenmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Bu, ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmanızı sağlar. Yağış ihtimali olduğundan, şemsiye ya da su geçirmez giysiler bulundurmak yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar hızı artabilir. Bu durum, yüksek kesimlerde daha belirgin olacaktır. Rüzgar etkili olduğu saatlerde dikkatli olmak gerekir. Gerekirse korunaklı alanlarda vakit geçirmek iyi olur.

